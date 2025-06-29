СМИ: Суд арестовал связанные с семьей госсекретаря Дагестана Магомедова квартиры

Согласно информации из судебных и кадастровых данных, площадь каждой из арестованных квартир составляет почти 90 кв. м, а их кадастровая стоимость превышает 26 млн рублей. При этом рыночная цена, по данным «Циан», начинается от 31 млн рублей.

До этого в Дагестане прошли обыски по адресам, связанным с Магомедовым, включая его дом. Тогда же госсекретаря задержали. Обыски также прошли в трех московских квартирах, связанных с родственниками Магомедова, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».