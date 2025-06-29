Военный суд заочно приговорил женщин за убийство российского военного

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил украинку Марию Савосту и россиянку Елену Попову за убийство военнослужащего в Ивановской области, сообщает ТАСС.

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Они получили 18 лет и 24 года лишения свободы соответственно в колонии общего режима. Преступление было совершено в конце декабря 2024 года. Осуждённые объявлены в международный розыск и заочно арестованы. Попова также получила один год ограничения свободы со штрафом 700 тыс. рублей.

Савоста под видом новогоднего подарка отправила капитану посылку, в которой содержалось взрывное устройство, а Попова передала ее.

Ранее в Ярославской области задержали готовившую взрыв на ж/д уроженку Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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