Военный суд заочно приговорил женщин за убийство российского военного
Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил украинку Марию Савосту и россиянку Елену Попову за убийство военнослужащего в Ивановской области, сообщает ТАСС.
Они получили 18 лет и 24 года лишения свободы соответственно в колонии общего режима. Преступление было совершено в конце декабря 2024 года. Осуждённые объявлены в международный розыск и заочно арестованы. Попова также получила один год ограничения свободы со штрафом 700 тыс. рублей.
Савоста под видом новогоднего подарка отправила капитану посылку, в которой содержалось взрывное устройство, а Попова передала ее.
Ранее в Ярославской области задержали готовившую взрыв на ж/д уроженку Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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