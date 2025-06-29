В Берлине захотели получить доступ к ядерному оружию Франции и Британии
ФРГ должна получить доступ к ядерному оружию Великобритании и Франции или создать европейский «ядерный зонтик», сообщил изданию Welt глава блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге Йенс Шпан.
По его словам, несмотря на то, что в Германии размещены ядерные бомбы США, этого недостаточно в долгосрочной перспективе. Еще одним вариантом может стать создание европейского «ядерного зонтика», который будет работать только при лидерстве ФРГ.
Шпан указал, что Франция не согласится предоставить Берлину доступ к «ядерной кнопке». Политик отметил, что в этом случае страны могли бы получать контроль над ней по очереди. Шпан подчеркнул, что речь идет, в частности, о «российской угрозе».
Ранее стало известно, что Москва не намерена нападать на страны, входящие в Североатлантический альянс, несмотря на опасения Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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