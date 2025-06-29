В Берлине захотели получить доступ к ядерному оружию Франции и Британии

По его словам, несмотря на то, что в Германии размещены ядерные бомбы США, этого недостаточно в долгосрочной перспективе. Еще одним вариантом может стать создание европейского «ядерного зонтика», который будет работать только при лидерстве ФРГ.

Шпан указал, что Франция не согласится предоставить Берлину доступ к «ядерной кнопке». Политик отметил, что в этом случае страны могли бы получать контроль над ней по очереди. Шпан подчеркнул, что речь идет, в частности, о «российской угрозе».

Ранее стало известно, что Москва не намерена нападать на страны, входящие в Североатлантический альянс, несмотря на опасения Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

