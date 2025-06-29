Прокуратура начала проверку после пожара на катамаране во Владивостоке

По данным «Известий», инцидент произошел недалеко от острова Шкота. Согласно предварительной информации, пожар начался на камбузе, после чего пламя быстро распространилось. Известно, что на судне были десять пассажиров и два члена экипажа.

В результате происшествия никто не пострадал. Находившихся на катамаране людей спасли проплывающие мимо на лодке граждане. Сам «Мерлион» затонул.

Ранее RT сообщил, что во Владивостоке в результате взрыва на рыбопромысловом судне пострадали три человека.

