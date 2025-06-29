В Госдуме заявили, что YouTube в России блокировать не собираются

Однако, по его словам, всё может измениться, так как «наши партнеры по-разному себя ведут».

Парламентарий напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что не Москва создала парниковые условия для развития всех цифровых сервисов и платформ на своей территории.

Ранее стало известно, что корпорации Google следует заплатить штрафы, вернуться в Россию и запустить технологическое обновление, чтобы «оживить» видеохостинг YouTube, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

