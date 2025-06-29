В результате утечки газа в ТЦ во Владивостоке 8 человек доставили в больницу
Во Владивостоке в результате утечки газа в гипермаркете «Реми» восемь человек доставили в медучреждение. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края.
Известно, что пострадавших, которые надышались газом, отправили в больницу № 2 Владивостока для расширенного осмотра.
Об эвакуации посетителей из-за запаха газа в ТЦ во Владивостоке стало известно ранее в воскресенье. Отмечается, что у сотрудников и посетителей «Ремо» стало ухудшаться самочувствие, некоторые граждане потеряли сознание.
Telegram-канал «Baza» писал, что спасатели пока не смогли определить источник утечки. Его ищут с помощью газоанализаторов. По данным источника, к настоящему моменту специалисты обследовали почти весь магазин. При этом сообщалось, что слабый запах аммиака присутствует в районе одной из касс.
По факту произошедшего прокуратура организует проверку для выяснения обстоятельств, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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