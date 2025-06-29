В результате утечки газа в ТЦ во Владивостоке 8 человек доставили в больницу

Во Владивостоке в результате утечки газа в гипермаркете «Реми» восемь человек доставили в медучреждение. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края.

Известно, что пострадавших, которые надышались газом, отправили в больницу № 2 Владивостока для расширенного осмотра.