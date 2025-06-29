Лавров: Запад догадывается, что не сможет нанести стратегическое поражение Москве

Западные страны, наверное, начинают догадываться, что не получится нанести Москве стратегическое поражение, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

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По его словам, в настоящее время можно наблюдать «беспрецедентное противостояние нашей страны коллективному Западу, решившему в очередной раз пойти на нас войной и нанести России стратегическое поражение, используя нацистский режим в Киеве в качестве тарана».

Министр указал, что «это не получалось и не получится в этот раз».

Ранее Лавров заявил, что британцы помогают Украине в атаках против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / МИД РФ
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