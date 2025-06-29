По его словам, в настоящее время можно наблюдать «беспрецедентное противостояние нашей страны коллективному Западу, решившему в очередной раз пойти на нас войной и нанести России стратегическое поражение, используя нацистский режим в Киеве в качестве тарана».

Министр указал, что «это не получалось и не получится в этот раз».

Ранее Лавров заявил, что британцы помогают Украине в атаках против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

