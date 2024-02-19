Мадонна упала со стула во время концерта в Сиэтле
Американская певица Мадонна упала со стула во время выступления в Сиэтле. Кадры инцидента опубликованы в СМИ и социальных сетях.
На видео танцор стоит позади Мадонны, которая сидит на стуле. Мужчина поворачивается, начинает тащить за собой стул с певицей, затем оступается и падает.
Вместе с танцором упала 65-летняя Мадонна. В этот момент она исполняла песню Open Your Heart. Ей помогли подняться - выступление продолжилось.
Ранее американская певица Тейлор Свифт села мимо стула на концерте в Токио. Она быстро сориентировалась и застыла в полуприседе, после чего танцевальная группа помогла ей подняться, сообщает «Радиоточка НСН».
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