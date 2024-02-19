Мадонна упала со стула во время концерта в Сиэтле

На видео танцор стоит позади Мадонны, которая сидит на стуле. Мужчина поворачивается, начинает тащить за собой стул с певицей, затем оступается и падает.

Вместе с танцором упала 65-летняя Мадонна. В этот момент она исполняла песню Open Your Heart. Ей помогли подняться - выступление продолжилось.

Ранее американская певица Тейлор Свифт села мимо стула на концерте в Токио. Она быстро сориентировалась и застыла в полуприседе, после чего танцевальная группа помогла ей подняться, сообщает «Радиоточка НСН».

