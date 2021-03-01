Земфиру подозревают в плагиате обложки её нового альбома
Американский музыкант русского происхождения Leo Luganskiy (Лев Луганский) показал в своём Twitter, что обложка нового альбома певицы Земфиры «Бордерлайн» очень похожа на оформление его сингла.
Commercial break 😎😂🙌@zemfiralive #земфира #ZemfiraBorderline #ZBorderline pic.twitter.com/KlOrt9Rhc4— Leo Luganskiy (@LeoLuganskiy) February 26, 2021
Сингл «Brdrline» Луганский выпустил в 2019-м году. На чёрной обложке размещено перечёркнутое название релиза. Похожим образом оформлен и альбом Земфиры, что и продемонстрировал американский музыкант, разместив на своей странице оба изображения.
Отметим, что прямых обвинений в плагиате пока не прозвучало. При этом пока нет комментариев от Земфиры и её директора.
Альбом «Бордерлайн» стал седьмым по счёту в дискографии Земфиры и первым за последние восемь лет. Композиции уже доступны для скачивания на всех платформах.
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