Земфиру подозревают в плагиате обложки её нового альбома

Сингл «Brdrline» Луганский выпустил в 2019-м году. На чёрной обложке размещено перечёркнутое название релиза. Похожим образом оформлен и альбом Земфиры, что и продемонстрировал американский музыкант, разместив на своей странице оба изображения.

Отметим, что прямых обвинений в плагиате пока не прозвучало. При этом пока нет комментариев от Земфиры и её директора.

Альбом «Бордерлайн» стал седьмым по счёту в дискографии Земфиры и первым за последние восемь лет. Композиции уже доступны для скачивания на всех платформах.

