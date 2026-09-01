«Потеряем публику»: В России призвали не запрещать смартфоны на рейвах
Жанр рискует лишиться последних ценителей, которых могут отпугнуть запреты, заявил НСН Максим Лейкин.
Ограничения на использование мобильного телефона на мероприятиях с электронной музыкой могут погубить отрасль, рассказал НСН сооснователь фестиваля электронной музыки TRIP Максим Лейкин.
Пользователи соцсетей массово ругают гостей легендарного клуба UNVRS на Ибице за то, что те снимают тусовку на телефоны вместо того, чтобы отрываться. Лейкин согласился с тем, что это ненормально.
«Это уже какая-то беда, потому что люди приходят в основном не для того, чтобы послушать музыку, потанцевать, повеселиться, а просто ради того, чтобы нарядиться, сделать селфи, сфотографироваться с друзьями и выложить в Сеть, что они в теме электронной музыки. UNVRS считается номером один в мире, поэтому задача посетителей становится не оторваться на танцполе, а попасть туда и увековечить свое присутствие, а потом похвастаться. Никакого отношения такое поведение к музыкальной составляющей не имеет», — указал он.
Лейкин добавил, что вводить ограничения на гаджеты все равно не стоит.
«В России вводить такие запреты было бы странно. У нас не много целевой аудитории для таких мероприятий, а рассуждения о том, что стоит это ограничивать, только оттолкнут людей и приведут к тому, что вообще никто не будет ходить. Надо довольствоваться тем, что имеем, так как рынок сузился до минимума. Есть риск потерять остатки достопочтенной публики, поэтому преждевременные ограничения только лишат последнего зрителя, а это никому не надо», — отметил он
Ранее Лейкин объяснил НСН, почему отменили фестиваль электронной музыки Outline.
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