Ограничения на использование мобильного телефона на мероприятиях с электронной музыкой могут погубить отрасль, рассказал НСН сооснователь фестиваля электронной музыки TRIP Максим Лейкин.



Пользователи соцсетей массово ругают гостей легендарного клуба UNVRS на Ибице за то, что те снимают тусовку на телефоны вместо того, чтобы отрываться. Лейкин согласился с тем, что это ненормально.