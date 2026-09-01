«Мы согласны на мирные переговоры только на условиях... что никогда больше ничего подобного со стороны Украины не повторится, что она никогда не будет антироссией, что никогда она не будет тараном для Запада, [чтобы] попытаться нанести России геополитическое поражение и так далее», - отметила председатель Совфеда.

Матвиенко подчеркнула, что РФ больше не допустит такого.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что украинский конфликт можно завершить «до конца суток», если киевский режим примет условия Москвы для прекращения боевых действий, напоминает 360.ru.

