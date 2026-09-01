При ракетном обстреле Белгорода пострадали двое мужчин

Два человека пострадали в результате ракетного обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Об этом сообщает оперативный штаб Белгородской области.

По данным ведомства, из-за атаки на территории предприятия было повреждено техническое оборудование. Также загорелась сухая растительность, огонь был ликвидирован.

«Двоих мужчин со множественными осколочными ранениями тела бригады скорой транспортируют в городскую больницу №2 г. Белгорода», - указали в оперштабе.

Ранее в белгородском селе Репное из-за атаки БПЛА пострадала 12-летняя девочка, пишет 360.ru.

