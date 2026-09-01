Посол России Келин завершил свою миссию в Лондоне

Посол России в Великобритании Андрей Келин планово завершил работу в Лондоне. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила дипломат, с посольством в Британии и его функционированием все нормально.

«И с Андреем Келиным все хорошо - все идет планово. Андрей Владимирович завершил планово свое пребывание на посту посла», - подчеркнула Захарова.

По словам представителя МИД, назначение нового российского посла - прерогатива президента Владимира Путина, и внешнеполитическое ведомство не будет давать комментариев на этот счет.

В июле Андрей Келин заявил о скором завершении своей работы в Лондоне. Посол возглавлял российскую дипмиссию с ноября 2019 года, пишет 360.ru.

