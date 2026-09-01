Посол России Келин завершил свою миссию в Лондоне
Посол России в Великобритании Андрей Келин планово завершил работу в Лондоне. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как отметила дипломат, с посольством в Британии и его функционированием все нормально.
«И с Андреем Келиным все хорошо - все идет планово. Андрей Владимирович завершил планово свое пребывание на посту посла», - подчеркнула Захарова.
По словам представителя МИД, назначение нового российского посла - прерогатива президента Владимира Путина, и внешнеполитическое ведомство не будет давать комментариев на этот счет.
В июле Андрей Келин заявил о скором завершении своей работы в Лондоне. Посол возглавлял российскую дипмиссию с ноября 2019 года, пишет 360.ru.
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