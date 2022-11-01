«Постоянно крутятся»: Лоза объяснил популярность Пугачевой и SHAMAN среди россиян

Алла Пугачева попала в народный список лучших певиц 2022 года из-за частых упоминаний в СМИ, заявил певец и композитор Юрий Лоза в беседе с НСН.

Накануне россияне назвали ВЦИОМу певцов и певиц российской эстрады, которых считают лучшими в 2022 году. Среди певцов респонденты чаще всего называли Олега Газманова (14%), Ярослава Дронова (SHAMAN, 13%), Николая Баскова (9%), а также Филиппа Киркорова (8%). Среди исполнительниц лидируют Полина Гагарина (14%), Алла Пугачева (8%) и Валерия (7%).

«Это говорит о том, что есть люди, которых пиарят, которых постоянно упоминают, которые постоянно крутятся. Если человека постоянно показывать и во всех сетях упоминать, он будет популярен. У нас общество ведомо, куда их ведет СМИ, туда они и топают. Пугачева пятнадцать лет не поет, а вы ее каждый день упоминаете. Не знаю, зачем упоминать человека, который давно не поет», - объяснил Лоза.

Он также отметил, что певец SHAMAN попал в список заслуженно, ведь в этом году только он может похвастаться хитами, которые так «выстрелили».