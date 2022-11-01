«Постоянно крутятся»: Лоза объяснил популярность Пугачевой и SHAMAN среди россиян
Певец и композитор Юрий Лоза заявил НСН, что не только хиты и миллионы просмотров позволяют артисту стать популярным, но и частое упоминание в СМИ.
Алла Пугачева попала в народный список лучших певиц 2022 года из-за частых упоминаний в СМИ, заявил певец и композитор Юрий Лоза в беседе с НСН.
Накануне россияне назвали ВЦИОМу певцов и певиц российской эстрады, которых считают лучшими в 2022 году. Среди певцов респонденты чаще всего называли Олега Газманова (14%), Ярослава Дронова (SHAMAN, 13%), Николая Баскова (9%), а также Филиппа Киркорова (8%). Среди исполнительниц лидируют Полина Гагарина (14%), Алла Пугачева (8%) и Валерия (7%).
«Это говорит о том, что есть люди, которых пиарят, которых постоянно упоминают, которые постоянно крутятся. Если человека постоянно показывать и во всех сетях упоминать, он будет популярен. У нас общество ведомо, куда их ведет СМИ, туда они и топают. Пугачева пятнадцать лет не поет, а вы ее каждый день упоминаете. Не знаю, зачем упоминать человека, который давно не поет», - объяснил Лоза.
Он также отметил, что певец SHAMAN попал в список заслуженно, ведь в этом году только он может похвастаться хитами, которые так «выстрелили».
«Есть официальная статистика просмотров. Я слышал о миллионах просмотров у SHAMAN, у него появилась парочка удачных композиций, его популярность закономерна. Он интересен, своеобразен. Такой прорывной композиции не было ни у кого, только у него. Стрельнули его песни «Встанем» и «Я русский», такое было только у него», - заметил собеседник НСН.
В июле песня «Я русский и мне повезло», которую выложил в YouTube российский певец SHAMAN, за сутки набрала больше миллиона просмотров.
Повышенное внимание общественности недавно заработала и народная артистка СССР Алла Пугачева, которая попросила Миинюст признать ее иноагентом вслед за супругом шоуменом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом), позже она подтвердила свой переезд в Израиль.
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