Последний альбом Мамонова выйдет в декабре

Посмертный альбом Петра Мамонова «Приключения Незнайки» увидит свет в декабре 2021 года. Об этом сообщил основатель лейбла «Отделение Выход» Олег Коврига в интервью телеканалу «Мир 24».

По словам Коврига,» это один из самых гениальных альбомов, которые я вообще когда-либо слышал».

Мамонов, которого не стало

Изначально, пластинка носила название «Совершенно новые Звуки Му» и была готова еще в прошлом году. Но по каким-то причинам Мамонов не торопился ее выпускать.

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Фото: facebook.com/mamonovofficial
ТЕГИ:Рок-музыкаКоронавирусПетр Мамонов
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