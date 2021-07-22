Последний альбом Мамонова выйдет в декабре
22 июля 202118:49
Посмертный альбом Петра Мамонова «Приключения Незнайки» увидит свет в декабре 2021 года. Об этом сообщил основатель лейбла «Отделение Выход» Олег Коврига в интервью телеканалу «Мир 24».
По словам Коврига,» это один из самых гениальных альбомов, которые я вообще когда-либо слышал».
Изначально, пластинка носила название «Совершенно новые Звуки Му» и была готова еще в прошлом году. Но по каким-то причинам Мамонов не торопился ее выпускать.
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22 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru