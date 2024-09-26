«Лезут как тараканы»: Лоза связал развод Шамана с натиском поклонниц
Юрий Лоза заявил НСН, что «дикая» популярность приносит музыкантам и толпы «ненормальных» поклонниц, противостоять этому способны не все.
Певец Шаман мог не выдержать натиска поклонниц, которые тысячами «повисли» на нем и готовы были на всё, предположил в интервью НСН певец и композитор Юрий Лоза. Так он прокомментировал новость о том, что заслуженный артист России Ярослав Дронов (Шаман) разводится с женой Еленой Мартыновой.
«Причин может быть множество, есть только гипотезы. Когда большие деньги приходят, люди могут сильно измениться. Был человек не такой популярный, стал дико популярным, на него повисло огромное количество поклонниц. Поклонницы, конечно, фанатичные, но среди них есть же и весьма привлекательные особы, среди них есть молодые и так далее. Они в чем-то выигрывают, если сравнивать с женой, с которой ты долго прожил. Конечно, у вас нет общего прошлого, но у некоторых мужчин случается кризис среднего возраста, когда в голове просто случается помутнение. Сколько таких случаев было. Я благополучно прошел через это, а другие вдруг начинают сравнивать жен с поклонницами. Так в жизни бывает, на него повисли тысячи поклонниц, которые готовы на все. Они ненормальные, они лезут как тараканы из всех углов. Может быть, человек не выдержал», - отметил Лоза.
Жена Шамана Елена Мартынова сыграла главную роль в становлении артиста, заявил ранее продюсер Иосиф Пригожин «Радиоточке НСН».
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