Помощница директора группы «Пикник» Кушнер не вышла на связь после теракта в «Крокусе»

Помощница директора рок-группы «Пикник» Екатерина Кушнер так и не вышла на связь после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», в котором началась стрельба перед запланированным выступлением коллектива. Об этом написали представители группы в соцсетях.

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В сообщении говорится о том, что на данный момент информации нет никакой информации о местонахождении Екатерины.

Ранее стало известно, что два добровольца отряда «Лиза Алерт» погибли в результате теракта, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/piknikinfo
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