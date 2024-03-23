Помощница директора группы «Пикник» Кушнер не вышла на связь после теракта в «Крокусе»
23 марта 202419:57
Помощница директора рок-группы «Пикник» Екатерина Кушнер так и не вышла на связь после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», в котором началась стрельба перед запланированным выступлением коллектива. Об этом написали представители группы в соцсетях.
В сообщении говорится о том, что на данный момент информации нет никакой информации о местонахождении Екатерины.
Ранее стало известно, что два добровольца отряда «Лиза Алерт» погибли в результате теракта, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru