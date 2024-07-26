«Полупогасшие приветы»: Burito выпустил седьмой мини-альбом с начала года

Музыкант Гарик Burito выпустил новый EP под названием «Полупогасшие приветы», который стал для него уже седьмым мини-альбомом с начала года.

В релиз вошли три композиции, повествующие о «стремительном потоке мелькающих сюжетов жизни человека», отмечает исполнитель.

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Burito ранее объяснял «Культурному гиду НСН», что выпускает в этом году каждый месяц по три композиции, поскольку постоянно находится в потоке и не может остановиться.

«Материал, который рождается... это происходит помимо моей воли. Проявление творческого начала настолько неудержимо в этом году и проявляется в настолько разных мини-альбомах, что я сам себе удивляюсь. Это неостановимо, мистично, но при этом легко», – отмечал Гарик, добавив, что всего по итогам 2024 года будет выпущено 36 новых песен.

Возрожденная группа «СЛОТ» ранее представила на пресс-конференции в НСН новую вокалистку. Дарию «Нуки» Ставрович, ушедшую из коллектива в апреле, заменила Дарья Равдина.


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ФОТО: Пресс-служба Burito
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