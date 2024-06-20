«Самураи и ДДТ»: Burito о русском роке, артхаусе и мастерах меча
Гарик Burito в эфире НСН назвал в числе любимых групп «Арию», «Алису» и «Пикник», отметил Тарковского с Куросавой и рассказал о роли мастера боевых искусств в первых альбомах его группы.
Музыка: «Синтез рока и электроники»
Известный музыкант Гарик Burito в интервью НСН рассказал о своем отношении к рок-музыке, личном рекорде этого года и истоках увлечения японской культурой.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
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В их числе выступления в Санкт-Петербурге групп «Пневмослон», «Чиж&Co», «Кино» и «Калинов мост», московские концерты Burito, «Пилота» и Green Apelsin, а также двойной концерт The Hatters в Мурманске и 35-летие «Агаты Кристи» в Рязани с участием Глеба Самойлова.
Ну а Burito рассказал НСН о музыкальном рекорде этого года, в 2024-м выйдут сразу 12 его мини-альбомов.
«В этом году каждый месяц я выпускаю по три трека, мини-альбом. Не потому что надо, а потому что мне есть, что сказать. Материал, который рождается... это происходит помимо моей воли. Я не могу остановиться и постоянно нахожусь в потоке. Проявление творческого начала настолько неудержимо в этом году и проявляется в настолько разных мини-альбомах, что я сам себе удивляюсь. Это неостановимо, мистично, порой очень разнопланово, но при этом легко. Да, получится 36 песен, которые позволят фанатам Burito раскрыть наш коллектив еще глубже», - отметил музыкант. который уже 21 июня выступит на ВДНХ, а 27 сентября представит в Москве спецпрограмму.
По мнению Burito, борьба за чистоту стилей ушла в прошлое. При этом он признался в симпатиях к русскому року.
«Для меня жанровый синтез – это основа творчества. Борьба за чистоту стилей мне кажется совершенно устаревшим вариантом проявления музыки. Каждый музыкант служит музыке так, как умеет, а сама музыка всегда стояла выше жанров. Рок-музыку очень люблю, слушаю старых, а точнее старших музыкантов. Это "Пикник", "Калинов мост", "ДДТ", "Ария", "Алиса", Цой, русский рок люблю очень. По своей сути выступление группы Burito в коллективе из девяти человек – это всегда ближе к синтезу рока и электроники при том, что эмоциональный заряд всегда зависит от того, как мы подаем это со сцены. Поэтому, чтобы понять группу Burito, надо прийти на живой концерт», - рекомендовал собеседник НСН.
Театр и Япония: практики меча и каллиграфия Мастера
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных спектаклей выходных «Однажды» в Театре на Трубной, мюзикл «Мамма мимо!» в МДМ и «Похороните меня за плинтусом» по знаменитой повести Павла Санаева в Музее Высоцкого.
Театралы Петербурга идут в выходные на легендарный спектакль с Гошей Куценко «Ladies Night. Только для женщин», а Нижний Новгород увидит моноспектакль Виктора Сухорукова «Счастливые дни».
Ну а Burito рассказал НСН о японских корнях названия его группы, которое состоит из трех иероглифов: Бу - воин, Ri - справедливость и To - меч.
«Почему Bu-Ri-To? Прежде всего, это отсыл к моему увлечению "иайдо". Во время практики меча и после практики на определенном потоке, общаясь с мастером, мой мастер сказал: "Дружище, Bu-Ri-To – это все-таки иероглифы". Его рукой была создана каллиграфия наших первых альбомов. В японском нет как такового слова Bu-Ri-To, это три отдельных иероглифа, которые мы наделяем смыслом. Японская культура близка, прежде всего, тем, что я увлекся ей, занимаясь боевыми искусствами. Я уважаю культуру самураев, философию японцев: любое ремесло доводить до уровня искусства», - отметил музыкант.
Кино: Тарковский и Богатыри
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой станет продолжение мульт-франшизы «Три богатыря» под названием «Ни дня без подвига».
Кроме того, на широкие экраны выйдет комедия «Тур с Иванушками» о приключениях трех фанаток знаменитой поп-группы «Иванушки International» и драма с Дэвидом Духовны «В поисках Адама».
Burito отметил, что по профессии режиссер и хочет реализовать несколько сценариев. Он также назвал в числе любимых кинорежиссеров Акиру Куросаву, Андрея Тарковского и Ларса фон Триера.
«Я по профессии режиссер и в моих загашниках до сих пор есть несколько сценариев, которые я бы хотел реализовать сам как режиссер. По поводу моей актерской деятельности, предложения не то чтобы сыпались, но все было абсолютно мимо. Я люблю смотреть абсолютно разное кино: и интеллектуальное, и редкое, и артхаус, начиная от Тарковского, - он вообще мой любимый режиссер, - заканчивая современной реализацией фон Триера, допустим. Безусловно, Акира Куросава – один из самых моих любимых режиссеров. Надо смотреть все его фильмы: от "Гениев дзюдо" до "Семи самураев". Это такая веха кино, которую сложно обойти своим вниманием, особенно киноманам. Комиксы, кстати, прошли мимо меня, но аниме люблю смотреть. Классическое аниме – это "Унесенные призраками". В последнее время я не видел российских сериалов в силу того, что переключен на задачи, связанные с музыкой, а из зарубежных одним из самых запоминающихся стал сериал "Станция одиннадцать"», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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