«Самураи и ДДТ»: Burito о русском роке, артхаусе и мастерах меча

1

Известный музыкант Гарик Burito в интервью НСН рассказал о своем отношении к рок-музыке, личном рекорде этого года и истоках увлечения японской культурой.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

***

В их числе выступления в Санкт-Петербурге групп «Пневмослон», «Чиж&Co», «Кино» и «Калинов мост», московские концерты Burito, «Пилота» и Green Apelsin, а также двойной концерт The Hatters в Мурманске и 35-летие «Агаты Кристи» в Рязани с участием Глеба Самойлова.

Ну а Burito рассказал НСН о музыкальном рекорде этого года, в 2024-м выйдут сразу 12 его мини-альбомов.

«В этом году каждый месяц я выпускаю по три трека, мини-альбом. Не потому что надо, а потому что мне есть, что сказать. Материал, который рождается... это происходит помимо моей воли. Я не могу остановиться и постоянно нахожусь в потоке. Проявление творческого начала настолько неудержимо в этом году и проявляется в настолько разных мини-альбомах, что я сам себе удивляюсь. Это неостановимо, мистично, порой очень разнопланово, но при этом легко. Да, получится 36 песен, которые позволят фанатам Burito раскрыть наш коллектив еще глубже», - отметил музыкант. который уже 21 июня выступит на ВДНХ, а 27 сентября представит в Москве спецпрограмму.

По мнению Burito, борьба за чистоту стилей ушла в прошлое. При этом он признался в симпатиях к русскому року.

«Для меня жанровый синтез – это основа творчества. Борьба за чистоту стилей мне кажется совершенно устаревшим вариантом проявления музыки. Каждый музыкант служит музыке так, как умеет, а сама музыка всегда стояла выше жанров. Рок-музыку очень люблю, слушаю старых, а точнее старших музыкантов. Это "Пикник", "Калинов мост", "ДДТ", "Ария", "Алиса", Цой, русский рок люблю очень. По своей сути выступление группы Burito в коллективе из девяти человек – это всегда ближе к синтезу рока и электроники при том, что эмоциональный заряд всегда зависит от того, как мы подаем это со сцены. Поэтому, чтобы понять группу Burito, надо прийти на живой концерт», - рекомендовал собеседник НСН.

