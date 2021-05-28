Покровский: Порадуйте старину Макса хорошими новостями

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Создание исправительных центров позволит осужденным реализовать право на замену наказания. Как отметил министр, сегодня около 180 тысяч заключенных, которые имеют право перейти на исправительные работы, не могут воспользоваться этим правом, так как для них не хватает рабочих мест. «На сегодняшний день у нас создано всего лишь 8 тысяч с небольшим этих самых мест», — объяснил министр юстиции Константин Чуйченко

