Покровский: Порадуйте старину Макса хорошими новостями
Лидер группы «Ногу свело!» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил выделить 25 миллиардов рублей на помощь больным COVID-19
Власти выделят не менее 25 млрд руб. на специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь и еще не менее 25 млрд руб. — на помощь людям с COVID-19. Поручение утвердил премьер-министр Михаил Мишустин по итогам ежегодного отчета правительства в Госдуме
Максим Покровский: «А что разве ковид только начался? По моим сведениям, еще в прошлом году избыточной смертью в России скончалось полмиллиона человек. Не знаю все от ковида или нет, но, тем не менее. Да, лучше поздно, чем никогда», - объяснил музыкант.
Федеральная налоговая служба России готовит учебное пособие для школьников, в котором в доступной форме будет изложен материал по налогам в России
Пособие будет предназначено для школьников 10-11-х классов, которые определились с направлением обучения. «В учебном пособии в доступной и интересной форме будет изложен материал о налогах, налоговой системе и налоговом законодательстве Российской Федерации», - отметили в пресс-службе ФНС.
Максим Покровский: «Мы рады за подрастающее поколение! И надеемся, что эту порцию знаний они получат в более дружелюбной форме, чем несколько месяцев назад они получили поздравление с 14-летим от Следственного комитета России», - напомнил артист.
Минюст России поддержал предложение использовать заключенных вместо мигрантов. Там отметили, что заключенные вполне могли бы заместить мигрантов, например, на крупных стройках
Создание исправительных центров позволит осужденным реализовать право на замену наказания. Как отметил министр, сегодня около 180 тысяч заключенных, которые имеют право перейти на исправительные работы, не могут воспользоваться этим правом, так как для них не хватает рабочих мест. «На сегодняшний день у нас создано всего лишь 8 тысяч с небольшим этих самых мест», — объяснил министр юстиции Константин Чуйченко
Максим Покровский: «Аналогия со сталинскими проектами, возведенными на костях заключенных до такой степени очевидна, что она не столько пугает, сколько вызывает вопрос: «Не святая ли это простота?»» - отметил музыкант.
Председатель Счетной палаты рассказал о способе победить бедность за три-четыре года
Как заявил Алексей Кудрин, быстро добиться снижения уровня бедности вдвое за счет адресности социальной поддержки малообеспеченным гражданам.
Максим Покровский: «Пятерка, капитан Очевидность! От себя добавлю, что уровень бедности можно снизить, поддержав малый бизнес и понизив уровень безработицы, борясь с коррупцией, и еще тысячей других способов», - посоветовал лидер группы «Ногу Свело!»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от западных стран денежную компенсацию за проведение расследования инцидента с посадкой самолета компании Ryanair
«Если вы готовите очередной пакет санкций, то не забудьте компенсировать затраты, которые понесла белорусская сторона за время расследования инцидента. МЧС, Минздрав, саперы, кинологи, антитеррор и другие службы, которые были подняты по моей команде. Ведь они были задействованы в соответствии с международными правилами и нашими законами. Надо за это заплатить», — приводит слова Лукашенко газета «СБ. Беларусь сегодня».
Максим Покровский: «Господин президент! Маловато будет. А за топливо для истребителя, кто расплатиться?» - задался вопросом он.
Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин встретятся в Женеве 16 июня
«В соответствии с достигнутой договоренностью президент Российской Федерации Владимир Путин проведет 16 июня в Женеве переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Максим Покровский: «Бог ты мой! Это накануне моего дня рождения! Владимир, Джо, порадуйте старину Макса хорошими новостями», - попросил музыкант.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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