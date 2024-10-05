Поклонников Big Baby Tape не пустили на концерт артиста в Петербурге
Накануне рэпер Big Baby Tape выступил в клубе А2 в Санкт-Петербурге, однако не все зрители смогли попасть на выступление, пишут местные СМИ.
Оказалось, что организаторы мероприятия продали на тысячу билетов больше, чем вмещает зрительный зал.
По данным администрации клуба А2, организатор концерта скрыл информацию о числе проданных билетов, обещав, что превышение составит не более 10%.
Ранее стало известно, что Big Baby Tape выступит на международном хип-хоп фестивале Rolling Loud, который пройдет 22–24 ноября в Таиланде, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Поклонников Big Baby Tape не пустили на концерт артиста в Петербурге
- Три человека пострадали в ДТП в Крыму
- В Петербурге задержан зампред комитета правительства
- Пожарная часть в ДНР подверглась атаке беспилотников
- СМИ: Volkswagen может закрыть заводы в Германии
- «Хезболла» заявила об ударе по поставщику обмундирования ЦАХАЛ
- Telegram объявил о разработке собственного конкурента YouTube
- В Китае зафиксировали новую вспышку смертельной болезни
- Русский двойник Леонардо Ди Каприо ушел на СВО
- Две россиянки пострадали в ДТП в Аланье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru