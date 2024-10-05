Поклонников Big Baby Tape не пустили на концерт артиста в Петербурге

Накануне рэпер Big Baby Tape выступил в клубе А2 в Санкт-Петербурге, однако не все зрители смогли попасть на выступление, пишут местные СМИ.

«Боль в руке и срыв концерта»: Пианист Сафронов о последствиях конфликта с таксистом

Оказалось, что организаторы мероприятия продали на тысячу билетов больше, чем вмещает зрительный зал.

По данным администрации клуба А2, организатор концерта скрыл информацию о числе проданных билетов, обещав, что превышение составит не более 10%.

Ранее стало известно, что Big Baby Tape выступит на международном хип-хоп фестивале Rolling Loud, который пройдет 22–24 ноября в Таиланде, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:РэперМузыкаМузыканты

Горячие новости

Все новости

партнеры