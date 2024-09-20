«Боль в руке и срыв концерта»: Пианист Сафронов о последствиях конфликта с таксистом

Пианист Лука Сафронов-Затравкин в беседе с НСН сообщил, что скандал с водителем такси, который произошел в Санкт-Петербурге накануне, может сорвать выступление артиста на выставке его отца - художника Никаса Сафронова. Видео инцидента публикует Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Утром в пятницу 20 сентября водитель Maybach отказался вести Луку, заявив ему, что тот ожидал на месте запрещенной остановки. После разгоревшегося спора таксист за руку выволок музыканта из машины. По словам пианиста, он еще переживает из-за случившегося и не уверен, что сможет выступить перед тысячей зрителей из-за боли в руке.

«Ужасное событие произошло несколько часов назад. Меня все еще трясет после случившегося. Я не знаю, как отвечать на грубость, тем более не понимаю, как можно в Петербурге, в культурной столице, где ты ощущаешь себя по-другому, применять силу к человеку. Я сегодня должен был играть на выставке моего отца Никаса Сафронова в Петропавловской крепости. На концерте должно быть порядка тысячи человек, был подготовлен рояль, зал. Не понимаю, как смогу выступить, поскольку у меня сильно болит рука, но знаю, что люди придут посмотреть картины в сопровождении музыки Рахманинова и Шопена», - заявил он.