«Боль в руке и срыв концерта»: Пианист Сафронов о последствиях конфликта с таксистом
Пианист Лука Сафронов-Затравкин рассказал НСН, что после инцидента с водителем Maybach у него сильно болит рука, за которую тот беспардонно вытаскивал его из премиального автомобиля.
Пианист Лука Сафронов-Затравкин в беседе с НСН сообщил, что скандал с водителем такси, который произошел в Санкт-Петербурге накануне, может сорвать выступление артиста на выставке его отца - художника Никаса Сафронова. Видео инцидента публикует Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Утром в пятницу 20 сентября водитель Maybach отказался вести Луку, заявив ему, что тот ожидал на месте запрещенной остановки. После разгоревшегося спора таксист за руку выволок музыканта из машины. По словам пианиста, он еще переживает из-за случившегося и не уверен, что сможет выступить перед тысячей зрителей из-за боли в руке.
«Ужасное событие произошло несколько часов назад. Меня все еще трясет после случившегося. Я не знаю, как отвечать на грубость, тем более не понимаю, как можно в Петербурге, в культурной столице, где ты ощущаешь себя по-другому, применять силу к человеку. Я сегодня должен был играть на выставке моего отца Никаса Сафронова в Петропавловской крепости. На концерте должно быть порядка тысячи человек, был подготовлен рояль, зал. Не понимаю, как смогу выступить, поскольку у меня сильно болит рука, но знаю, что люди придут посмотреть картины в сопровождении музыки Рахманинова и Шопена», - заявил он.
Лука также уточнил, что в ситуации не было никаких причин для конфликта.
«Я просто решил получить радость и в прекрасный солнечный рассвет в красоте Петербурга проехать со стеклянной крышей в роскошной машине. Вместо этого я получил от человека агрессию. Он начал говорить про какой-то конфликт, которого, конечно, не было. Я лишь указал, что странно, что он не заехал, был с ним крайне вежлив и спокоен. Он начал пытаться мне что-то доказать. Не понимаю, зачем было нужно так себя вести. Если даже нельзя было там стоять, то надо было проехать вперед и позвонить человеку, сказать, объяснить ситуацию. Вместо этого он применил ко мне силу», - добавил он.
Ранее Лука Сафронов уже попадал в похожие передряги, передает «Радиоточка НСН». В 2019 году молодой человек, весивший тогда свыше 250 кг, застрял в туалете на борту самолета. Согласно жалобам Сафронова, экипаж авиакомпании «Победа» хоть и профессионально помог с его высвобождением из неприятной западни, не предотвратил видеосъемку злоключений пианиста, которые впоследствии были выложены в интернет. Кстати, в прошлый раз при попытке выбраться из туалета у него тоже пострадала рука...
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