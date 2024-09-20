Рэпер Big Baby Tape выступит на фестивале Rolling Loud с ASAP Rocky и Playboi Carti

Российский рэпер выйдет на сцену в один день с рэперами ASAP Rocky, Akon, Tyga, Waka Flocka Flame, Quavo и другими мировыми знаменитостями.

На фестивале также выступят Playboi Carti, Rich the Kid, Wiz Khalifa, Gunna, Denzel Curry, Lil Wayne, DJ Snake, Danny Towers, Destroy Lonely, Ski Mask the Slump God и другие.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе подвели итоги фестиваля уличного искусства YAM(URAL)AL, напоминает RT.

