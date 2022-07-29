«Пока одно выступление»: Группа «Тату» едет в Минск без планов о России

Ранее экс-солистки «Тату» Лена Катина и Юлия Волкова опубликовали в соцсетях афишу предстоящего выступления в Минске, на которой они запечатлены вместе.



«Поступил запрос, мы на него ответили. Это большое спортивно-развлекательно шоу, в котором примут участие несколько артистов и хэдлайнером заявлена группа "Тату". Также там будут бои ММА», - рассказала Дорош.

При этом она ушла от ответа на вопрос, выступит ли "Тату" в России, если поступит соответствующее предложение.

«Посмотрим, пока ничего не могу сказать. Пока что мы готовимся к одному выступлению, которое состоится в Минске 3 сентября», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».