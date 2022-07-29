«Пока одно выступление»: Группа «Тату» едет в Минск без планов о России

Группа «Тату» готовится к одному выступлению в рамках спортивно-развлекательного шоу в белорусской столице, сказала в эфире НСН Екатерина Дорош.

Группа «Тату» выступит 3 сентября в Минске в классическом составе, однако о других концертах пока говорить рано, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» концертный директор Юлии Волковой Екатерина Дорош.

Группа «Тату» воссоединяется и выступит в Минске

Ранее экс-солистки «Тату» Лена Катина и Юлия Волкова опубликовали в соцсетях афишу предстоящего выступления в Минске, на которой они запечатлены вместе.

«Поступил запрос, мы на него ответили. Это большое спортивно-развлекательно шоу, в котором примут участие несколько артистов и хэдлайнером заявлена группа "Тату". Также там будут бои ММА», - рассказала Дорош.

При этом она ушла от ответа на вопрос, выступит ли "Тату" в России, если поступит соответствующее предложение.

«Посмотрим, пока ничего не могу сказать. Пока что мы готовимся к одному выступлению, которое состоится в Минске 3 сентября», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».
Экс-солистка «Тату» проиграла на праймериз «Единой России»

Группа «Тату» распалась в 2014 году, при этом осенью 2021 года появились слухи о ее воссоединении.

При этом Юлия Волкова весной 2021 года приняла участие в праймериз «Единой России» и прогремела на всю страну предвыборным видео.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КонцертМузыканты
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