Экс-солистка «Тату» проиграла на праймериз «Единой России»

Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова по предварительным данным проиграла на праймериз «Единой России» в Ивановской области. Победу одержала президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря регионального отделения партии Сергея Низова.

По предварительным данным онлайн-голосования, за Вяльбе следуют действующий депутат Госдумы Юрий Смирнов и глава города Иваново Владимир Шарыпов. Юлия Волкова сильно уступает своим конкурентам.

Создатель «Тату» оценил шансы Юли Волковой попасть в Госдуму

Ранее экс-участница «Тату» заявила о желании избираться в Госдуму, она записала предвыборный ролик, где пыталась объяснить, почему приняла такое решение и почему баллотируется именно от Ивановской области. Она заявила о желании поменять отношение власти к людям, сообщает телеканал «360». После этого певица подверглась критике как со стороны экспертов, так и от своих коллег.

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ФОТО: instagram.com
ТЕГИ:Единая РосиияПраймериз
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