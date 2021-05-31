Экс-солистка «Тату» проиграла на праймериз «Единой России»

Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова по предварительным данным проиграла на праймериз «Единой России» в Ивановской области. Победу одержала президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря регионального отделения партии Сергея Низова.

По предварительным данным онлайн-голосования, за Вяльбе следуют действующий депутат Госдумы Юрий Смирнов и глава города Иваново Владимир Шарыпов. Юлия Волкова сильно уступает своим конкурентам.