Группа «Тату» воссоединяется и выступит в Минске

«Вы готовы? Да, это правда», – написала Волкова под своим постом.

При этом правообладатель песен группы Елена Кипер заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что ничего не знает о грядущем воссоединении.

Группа «Тату» распалась в 2014 году, при этом осенью 2021 года появились слухи о ее воссоединении.

