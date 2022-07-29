Группа «Тату» воссоединяется и выступит в Минске
Экс-солистки группы «Тату» Лена Катина и Юлия Волкова намекнули на воссоединение группы.
Девушки опубликовала в соцсетях анонс концерта, который пройдет 3 сентября в Минске. При этом на афише они стоят вместе.
«Вы готовы? Да, это правда», – написала Волкова под своим постом.
При этом правообладатель песен группы Елена Кипер заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что ничего не знает о грядущем воссоединении.
Группа «Тату» распалась в 2014 году, при этом осенью 2021 года появились слухи о ее воссоединении.
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