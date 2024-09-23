В России запустили новый музыкальный сервис «Wink Музыка»
Онлайн-кинотеатр Wink запустил музыкальный сервис «Wink Музыка», приложение доступно в магазинах AppStore и Google Play. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Платформа создана на базе стриминга «Звук», в ее каталоге свыше 70 млн композиций. При этом в сервисе от Wink отсутствуют новинки от зарубежных исполнителей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Сейчас музыкальный сервис «Wink Музыка» находится в режиме бета-тестирования. Как ожидается, в перспективе на платформе появятся эксклюзивные музыкальные произведения.
Подписка на сервис доступна абонентам оператора T2 за 149 рублей в месяц и входит в пакет «Wink Все в одном». Как сообщают источники на рынке, полноценный коммерческий запуск музыкального стриминга состоится к середине-концу осени.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru