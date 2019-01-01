Подмосковные музыкальные фестивали собрали более 40 тысяч гостей
Летние фестивали в Московской области посетили уже 40 тысяч человек. Министр культуры региона Нармин Ширалиева, Международный фестиваль искусств имени Чайковского в этом году побил рекорд посещаемости. Он собрал в Клину 28 тысяч человек. Знаменитый фестиваль для поклонников умной музыки «Jazzовые сезоны» в Ленинских Горках за два дня посетили более 10 тысяч человек. Экватором летних подмосковных фестивалей стало празднование Дня семьи, любви и верности в Ступине.
Как отметила Ширалиева, за пять лет «мы сформировали нашего зрителя, люди уже поставили подмосковные фестивали в свой личный календарь, теперь самое главное — не сбавлять темп».
Как пишет телеканал «360», с 9 по 11 августа пройдет сырный фестиваль в деревне Дубровское и фермерский фестиваль в Истре. Его участниками станут почти 300 российских сыроварен и фермерских хозяйств.
Ранее в эфире утренней программы «Подъемники» на НАШЕм радио продюсер фестиваля Андрей Матвеев и заместитель директора фестиваля, руководитель билетной дирекции Владимир Антипов рассказали об условиях проведения фестиваля, и чем юбилейное «НАШЕСТВИЕ» будет отличаться от предыдущих.
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