Подмосковные музыкальные фестивали собрали более 40 тысяч гостей

Как отметила Ширалиева, за пять лет «мы сформировали нашего зрителя, люди уже поставили подмосковные фестивали в свой личный календарь, теперь самое главное — не сбавлять темп».

Как пишет телеканал «360», с 9 по 11 августа пройдет сырный фестиваль в деревне Дубровское и фермерский фестиваль в Истре. Его участниками станут почти 300 российских сыроварен и фермерских хозяйств.

Ранее в эфире утренней программы «Подъемники» на НАШЕм радио продюсер фестиваля Андрей Матвеев и заместитель директора фестиваля, руководитель билетной дирекции Владимир Антипов рассказали об условиях проведения фестиваля, и чем юбилейное «НАШЕСТВИЕ» будет отличаться от предыдущих.

