Тренировка перед туром? Почему «Тату» для концерта-воссоединения выбрали Ялту
Концерт в небольшом городе не требует серьезных трат на рекламу, к тому же солистки «Тату» решили устроить себе тренировку перед возможным туром, заявил НСН Илья Легостаев.
Музыкальный критик Илья Легостаев объяснил НСН, что группа «Тату» выбрала для концерта-воссоединения пляжную площадку в Ялте, чтобы не тратиться на рекламу.
Певица Юлия Волкова ранее сообщила в соцсетях о воссоединении группы «Тату» и анонсировала концерт 19 июля на курорте «Мрия» в Крыму.
«Думаю, они выбрали для концерта Ялту, чтобы перед гипотетическим туром понять, в какой они форме, на что похожи их концерты, в какую сторону им стоит двигаться. Кроме того, в городе-миллионнике концерту нужно широкое продвижение, а в городах поменьше реклама менее важна. Летом все любят вечеринки на открытом воздухе, поэтому на концерте «Тату» наверняка будет достаточно людно», - сказал он.
При этом Легостаев заявил, что «Тату» могут петь вживую, но с использованием улучшающих голос эффектов.
«Термин «фонограмма» в наше время стал пластичным, технологии шагнули вперед. Можно сделать массу технических уловок, чтобы было ощущение живого голоса, но в то же время и масса эффектов, записанных моментов. Тем не менее, раз они объединились, значит уверены, что справятся», - отметил музыкальный критик.
Ранее автор хитов «Я сошла с ума» и «Нас не догонят» Елена Кипер заявила НСН, что согласовывать с ней исполнение этих песен должны будут не солистки группы «Тату», а площадки.
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