Победитель «Высоцкий. Фест»: Мечтаем покорить Главную сцену «НАШЕСТВИЯ»

Уже в это воскресенье, 21 июля, фестиваль «Нашествие» добавит ещё одну ступень к лестнице на музыкальный Олимп для своих участников-дебютантов. Впервые на сцене «Наше 2.0» выступит десятка финалистов конкурса молодых авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест». Артисты, дошедшие до финала состязания в 2018 году, уже попробовали на вкус Главное Приключение Года, но в ином статусе — тогда, год назад, они были просто конкурсантами, не подозревающими, какой успех их ждёт впереди. Сегодня ребята стали полноправными артистами, способными завести уже не только узкий круг друзей, но и целое поле «Нашествия».

В преддверии фестиваля, который начнётся уже 18 июля, НСН поговорила с лидером группы «Рви меха», победившей в конкурсе, Александром Петенёвым. Музыкант признался, что в этом году испытывает приятное чувство уверенности.

«Когда мы первый раз туда ехали, мы не знали, что там происходит. То есть, какие-то картинки были на основе того, что мы прочитали, посмотрели в интернете, а сейчас для нас это уже вполне понятная площадка. Теперь всё яснее. Опять же, в прошлом году мы выступали как конкурсанты на относительно небольшой сцене, сейчас — как полноценные артисты, рок-музыканты. Мы играем на сцене “Наше 2.0”. Будем стараться раскрыться!» — пообещал поклонникам артист.