Победитель «Высоцкий. Фест»: Мечтаем покорить Главную сцену «НАШЕСТВИЯ»
Лидер группы «Рви меха» рассказал НСН, с каким настроем едут музыканты на второе в своей жизни Главное Приключение Года.
Уже в это воскресенье, 21 июля, фестиваль «Нашествие» добавит ещё одну ступень к лестнице на музыкальный Олимп для своих участников-дебютантов. Впервые на сцене «Наше 2.0» выступит десятка финалистов конкурса молодых авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест». Артисты, дошедшие до финала состязания в 2018 году, уже попробовали на вкус Главное Приключение Года, но в ином статусе — тогда, год назад, они были просто конкурсантами, не подозревающими, какой успех их ждёт впереди. Сегодня ребята стали полноправными артистами, способными завести уже не только узкий круг друзей, но и целое поле «Нашествия».
В преддверии фестиваля, который начнётся уже 18 июля, НСН поговорила с лидером группы «Рви меха», победившей в конкурсе, Александром Петенёвым. Музыкант признался, что в этом году испытывает приятное чувство уверенности.
«Когда мы первый раз туда ехали, мы не знали, что там происходит. То есть, какие-то картинки были на основе того, что мы прочитали, посмотрели в интернете, а сейчас для нас это уже вполне понятная площадка. Теперь всё яснее. Опять же, в прошлом году мы выступали как конкурсанты на относительно небольшой сцене, сейчас — как полноценные артисты, рок-музыканты. Мы играем на сцене “Наше 2.0”. Будем стараться раскрыться!» — пообещал поклонникам артист.
К слову, сцена «Наше 2.0» знаменита подходящей для раскрутки молодых групп аурой: именно здесь начинали свой путь к успеху многие коллективы, нынче уже выступающие на Главной сцене фестиваля и других open-air-ах. Александр Петенёв обещал НСН сделать всё возможное, чтобы последовать их примеру.
«Мы будем стараться тоже взлететь с “Наше 2.0” и двигаться дальше. Само собой, это даже не обсуждается, мы хотим в будущем попасть на Главную сцену “Нашествия”. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом!», — заявил солист группы «Рви меха».
Определённый успех в этом направлении уже есть, добавил музыкант. «Высоцкий. Фест», по его словам, стал отправной точкой для раскручивания целой цепочки событий, которые, к слову, привели к уплотнению графика концертов и гастролей.
«На этой неделе у нас очень плотный график, много мероприятий, концертов. Сейчас мы приехали в Москву, завтра у нас концерт в клубе “16 тонн”. Вообще после “Чартовой дюжины” увеличилось количество концертов, площадок. Это связанные вещи — победа на “Высоцкий. Фест”, дальше — ротация, победа на премии, скажем, это звенья одной цепи», — заключил Петенёв.
Напомним, помимо группы «Рви меха» на сцену «Наше 2.0» в это воскресенье поднимутся «Линкор», MEZOZOY, «Кукольный театр», THE STARKILLERS, «Лейла», Костя Игнатов, Никита Рогозин, Алан Макиев, Дарья Берначук и обладатель спецприза конкурса группа MALAЯ.
Добавим, что все финалисты конкурса «Высоцкий. Фест» получили ценные для творчества призы: тройка победителей — ротацию песни на «НАШЕм Радио», а остальные разделили другие «музыкальные коврижки»: раскрутку трека на аудиторию в миллион человек в соцсети «ВКонтакте», ротацию клипа на «НАШЕм ТВ», запись в столичной студии Vintage records, съёмку в телепрограмме НАШЕ ТВ Live и главное, каждый получил право выступить на сцене «Нашествия».
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