Финалистов «Высоцкий. Фест» пригласили выступить на «Нашествии»

Десятка финалистов конкурса молодых авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ - 2018» выступит на фестивале «НАШЕСТВИЕ» 2019 года. 21 июля артисты выйдут с сольными 20-минутными сетами на сцену «Наше 2.0», которая помнит звёздные взлёты целого ряда российских групп. Для финалистов конкурса поле Главного Приключения Года уже знакомо — именно здесь в 2018 году состоялся полуфинал, давший им путёвку на музыкальный Олимп.

Ещё год назад эти ребята отправляли свои треки и резюме на конкурс, не догадываясь, что совсем скоро станут полноправными участниками крупнейшего open-air страны. Песни троицы победителей попали в эфир «Нашего Радио», а обладатели первого места в конкурсе, группа «Рви меха», пошли еще дальше: после окончания состязания: коллектив взял номинацию «Взлом чарта» на XII ежегодной национальной премии «Чартова дюжина».

О том, как важно для начинающего артиста выступать на крупных площадках, в эфире НСН рассказал наставник конкурса, лидер группы «7Б» Иван Демьян.