Финалистов «Высоцкий. Фест» пригласили выступить на «Нашествии»
В эфире НСН легендарные музыканты рассказали, как «Высоцкий. Фест» помог молодым музыкантом превратится в полноправных участников Главного приключения года.
Десятка финалистов конкурса молодых авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ - 2018» выступит на фестивале «НАШЕСТВИЕ» 2019 года. 21 июля артисты выйдут с сольными 20-минутными сетами на сцену «Наше 2.0», которая помнит звёздные взлёты целого ряда российских групп. Для финалистов конкурса поле Главного Приключения Года уже знакомо — именно здесь в 2018 году состоялся полуфинал, давший им путёвку на музыкальный Олимп.
Ещё год назад эти ребята отправляли свои треки и резюме на конкурс, не догадываясь, что совсем скоро станут полноправными участниками крупнейшего open-air страны. Песни троицы победителей попали в эфир «Нашего Радио», а обладатели первого места в конкурсе, группа «Рви меха», пошли еще дальше: после окончания состязания: коллектив взял номинацию «Взлом чарта» на XII ежегодной национальной премии «Чартова дюжина».
О том, как важно для начинающего артиста выступать на крупных площадках, в эфире НСН рассказал наставник конкурса, лидер группы «7Б» Иван Демьян.
«Естественно, сложности на пути артиста начинаются с материальных моментов. Чтобы воплотить какую-то идею, нужно финансирование, студия, площадка. Если есть возможность продвижения, это облегчает путь артиста. Человек достигает своей мечты быть услышанным, увиденным. В прошлом году конкурсантам помог продвинуться масштаб проекта — это была не точечная помощь, а ударная, в масштабах страны, во всех регионах. В конце, конечно, было стимулом выступить на “Нашествии”. Отдельная сцена, предоставление студии звукозаписи финалистам, всё это сыграло роль. Некоторые уже попали на рекорд-лейблы. Конечно, всё это стимулировало ребят», — отметил музыкант.
Поддержал идею конкурса, служащего трамплином для молодых музыкантов, и лидер ДДТ Юрий Шевчук. В эфире НСН он не только подтвердил неоспоримость тезиса о том, как важно попасть на большую сцену, но и дал новоявленным коллегам по цеху советы.
«Я считаю, что это очень помогает. Молодых музыкантов не все знают, первый выход на большую сцену всегда стимулирует талантливых ребят, а бесталанных убивает. Это станет хорошим испытанием. Главное творить от души и верить в то, что делаешь. Нужно питаться хорошо и делать зарядку, поменьше бухать, больше читать и слушать самую разную музыку, расширять горизонты сознания, но трезвыми! Иногда это помогает, а иногда и нет», — поделился опытом Шевчук.
Итак, 21 июля на сцену «Наше 2.0» 20-го юбилейного фестиваля «Нашествие» выйдут: «Рви меха», MEZOZOY, «Лейла», «Кукольный театр», Никита Рогозин, Дарья Берначук, Алан Макиев, «Линкор», THE STARKILLERS, Костя Игнатов и обладатели спецприза конкурса группа MALAЯ. За тем, как проходит Главное Приключение Года, следите в рубрике НСН «НАШЕСТВИЕ».
Напомним, все финалисты конкурса «Высоцкий. Фест» получили ценные для творчества призы: тройка победителей — ротацию песни на «НАШЕм Радио», а остальные разделили другие «музыкальные коврижки»: раскрутку трека на аудиторию в миллион человек в соцсети «ВКонтакте», ротацию клипа на «НАШЕм ТВ», запись в столичной студии Vintage records, съёмку в телепрограмме НАШЕ ТВ Live и главное, каждый получил право выступить на сцене «Нашествия». И кто знает, возможно, в следующем году кто-то из этих ребят покорит уже Главную сцену фестиваля.
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