«По ходу люблю»: The Hatters выпустили новый альбом
Группа Юрия Музыченко The Hatters представила в ночь на пятницу новый альбом под названием «По ходу люблю», который стал седьмым в дискографии «шляпников».
В него вошли девять треков, три из которых записаны в формате live.
Поклонники The Hatters в целом позитивно приняли альбом, отметив, что он сразу цепляет. При этом их немного расстроило то, что «По ходу люблю» доступен пока только на площадке «VK Музыка».
Предыдущий альбом команды из Санкт-Петербурга под названием «Golden Hits» вышел в 2021 году.
В конце октября Музыченко рассказывал НСН о гастрольном туре и взаимоотношениях с группой Little Big, уехавшей в США.
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