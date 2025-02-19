Тейлор Свифт в пятый раз возлавила список самых успешных артистов года

При составлении рейтинга учитывались прослушивания музыкантов, в том числе физические продажи, загрузки и стриминги. В итоге Свифт была признана лучшей, в пятый раз возглавив данный ТОП - ранее IFPI признавала её лучшей в 2014, 2019, 2022 и 2023 годах.

Второе место досталось Дрейк, по итогам года поднявшийся на две позиции. На одну строчку опустилась K-pop-группа Seventeen, по итогам года ставшая третьей.

Также в первую десятку самых успешных артистов 2024 года попали Билли Айлиш, Stray Kids, Зак Брайан, The Weeknd, Эминем, Кендрик Ламар и Сабрина Карпентер.

Ранее журнал Billboard признал самым успешным артистом XXI века Тейлор Свифт, синглы которой 12 раз попадали на первую строчку чартов, а релизы побывали на вершине 14 раз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

