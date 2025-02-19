Тейлор Свифт в пятый раз возлавила список самых успешных артистов года
Американская певица Тейлор Свифт возлавила список самых успешных артистов 2024 года. Об этом сообщает Международная федерация производителей фонограмм (IFPI).
При составлении рейтинга учитывались прослушивания музыкантов, в том числе физические продажи, загрузки и стриминги. В итоге Свифт была признана лучшей, в пятый раз возглавив данный ТОП - ранее IFPI признавала её лучшей в 2014, 2019, 2022 и 2023 годах.
Второе место досталось Дрейк, по итогам года поднявшийся на две позиции. На одну строчку опустилась K-pop-группа Seventeen, по итогам года ставшая третьей.
Также в первую десятку самых успешных артистов 2024 года попали Билли Айлиш, Stray Kids, Зак Брайан, The Weeknd, Эминем, Кендрик Ламар и Сабрина Карпентер.
Ранее журнал Billboard признал самым успешным артистом XXI века Тейлор Свифт, синглы которой 12 раз попадали на первую строчку чартов, а релизы побывали на вершине 14 раз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Тейлор Свифт в пятый раз возлавила список самых успешных артистов года
- В Петербурге дефицит участковых составляет 45%
- Литва передаст Украине военную помощь на €80 млн
- Глава IBU заявил, что возвращение биатлонистов РФ и Белоруссии не обсуждается
- Обвинение запросило 4,5 года колонии угрожавшему Мизулиной стримеру
- СМИ: Двое детей впали в кому в Краснодаре после того, как съели чупа-чупс
- В Турции продлили арест оставившей новорожденного ребенка в аэропорту россиянке
- Аксенов опроверг информацию о подготовке терактов в школах Керчи
- Госдума в первом чтении одобрила «невозвратные» тарифы на номера в отелях
- СМИ: H&M пока не планирует возвращаться в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru