«План Ломоносова»: Из песни мат не выкинешь!

В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» состоялась пресс-конференция группы «План Ломоносова».

Музыкант рассказали о том, каким, с их точки зрения, должен быть идеальным фестиваль, а также о роли матерных слов в собственных песен.

«Все хорошо, людей много, солнце. Идеальный фестиваль должен проходить максимально позитивно, с безграничной степенью свободы и творческого проявления. Конечно, это зависит не только от организации, но и от самих людей. Чем меньше они дебоширят, тем меньше их пытаются ограничивать. Но слишком много милиции немного напрягает. А так хотелось бы, чтобы музыканты умели играть, а посетители умели слушать и отдыхать», - рассказал солист группы Александр Ильин.