«План Ломоносова»: Из песни мат не выкинешь!
Участники группы рассказали о своих впечатлениях о фестивале и ответили на вопросы журналистов.
В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» состоялась пресс-конференция группы «План Ломоносова».
Музыкант рассказали о том, каким, с их точки зрения, должен быть идеальным фестиваль, а также о роли матерных слов в собственных песен.
«Все хорошо, людей много, солнце. Идеальный фестиваль должен проходить максимально позитивно, с безграничной степенью свободы и творческого проявления. Конечно, это зависит не только от организации, но и от самих людей. Чем меньше они дебоширят, тем меньше их пытаются ограничивать. Но слишком много милиции немного напрягает. А так хотелось бы, чтобы музыканты умели играть, а посетители умели слушать и отдыхать», - рассказал солист группы Александр Ильин.
Музыканты ответили на вопрос, почему в их песнях присутствует нецензурная лексика.
«Из песни слов не выкинешь. Цели нет, чтобы воткнуть побольше матерных слов и таким образом эпатировать публику, с появлением интернета люди видели такое, что их не удивишь нецензурными выражениями. Матерный текст используется, чтобы острее подчеркнуть смысл песни. Когда на ногу падает тяжелый предмет, чаще всего первое слово именно нецензурное. Так же и здесь», - рассказали участники группы.
Группа «План Ломоносова» образовалась в 2010 году. Стиль коллектива — сатирический панк-рок с элементами альтернативных риффов и металлических узоров. Впервые музыканты выступили на «Нашествии» на сцене «Наше 2.0» в 2017 году. В 2019 году группа выступит на Главной сцене фестиваля.
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