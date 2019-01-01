Animal ДжаZ: «Нашествие» задало самую высокую планку
Группа Animal ДжаZ рассказала в пресс-центре НСН о своих впечатлениях от «Нашествия».
Фестиваль «Нашествие» с каждым годом становится только лучше. В этом уверены музыканты группы Animal ДжаZ, которые оказались в пресс-центре НСН.
«Нашествие как обычно оправдывает самые высокие ожидания, самую высокую планку, которую оно задало много лет назад. И каждый год оно становится только масштабнее и круче, мы, как музыканты, чувствуем это каждый год» - сказали они.
На фестивале в Тверской области в течение четырех дней выступают более 130 коллективов. Всё, что происходит на трех фестивальных сценах: «Главная», «Наше 2.0» и новая «УЛЬТРА», можно смотреть в прямой трансляции на «Яндекс.Эфир».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей