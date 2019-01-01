Animal ДжаZ: «Нашествие» задало самую высокую планку

Фестиваль «Нашествие» с каждым годом становится только лучше. В этом уверены музыканты группы Animal ДжаZ, которые оказались в пресс-центре НСН.

«Нашествие как обычно оправдывает самые высокие ожидания, самую высокую планку, которую оно задало много лет назад. И каждый год оно становится только масштабнее и круче, мы, как музыканты, чувствуем это каждый год» - сказали они.