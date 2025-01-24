Лидер «Парка Горького» Белов встретит 67 лет с женой, друзьями и копченой рыбой

Алексей Белов заявил в эфире НСН, что на день рождения его жена, заслуженная артистка России Ольга Кормухина коптит рыбу для гостей.

Лидер классического состава рок-группы «Парк Горького» Алексей Белов, отмечающий сегодня, 24 января, свой 67 день рождения, рассказал в эфире НСН, что будет праздновать дома в компании жену и друзей.

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«Мы празднуем дома. К нам приехали гости, спокойно сидим, беседуем. Моя супруга начинает коптить рыбу в коптилке. Это будет очень вкусно, в ресторане такой рыбы не найти!» - поделился музыкант.

Он также рассказал о том, что уже записал несколько новых композиций для «Парка Горького».

«Мы с головой в «Парке Горького», записали несколько новых песен. Мне сейчас надо доводить их до ума и отправлять на сведение. Мы с Ольгой Кормухиной пишем новые песни. Вот на днях написали композицию на стихи Высоцкого под названием «Люблю тебя сейчас». Мы стараемся поднимать в наших песнях вечные темы», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, российские бойцы, сражающиеся в зоне проведения спецоперации на Украине, просят его с супругой, рок-певицей Ольгой Кормухиной, исполнять песни не о войне, а о жизни и любви.

«Мы часто ездим на фронт, берем с собой гитару и поем бойцам. Они нам часто говорят: «Не пойте нам о войне, пойте нам о жизни и о любви!» Им хочется жить, хочется, чтобы сердце и душа напитывались жизнью. Есть жизнеутверждающие песни, они всегда были, есть и будут. Как правило, именно такие песни любят петь люди. Сейчас люди начали писать огромное количество песен именно про войну. Каждый день появляются десятки и больше таких композиций. Мне в социальные сети присылали сотни таких песен. К сожалению, очень мало интересного и сильного материала», - заключил Белов.

Ранее Белов заявил, что в издание альбома Protivofazza рок-группы Gorky Park на виниле войдут 12 композиций, в частности, такие хиты, как Liar и Jenny Loses Me, тираж новой пластинки составит около 1000 экземпляров, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН / Анастасия Александрова
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