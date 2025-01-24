Лидер «Парка Горького» Белов встретит 67 лет с женой, друзьями и копченой рыбой

По его словам, российские бойцы, сражающиеся в зоне проведения спецоперации на Украине, просят его с супругой, рок-певицей Ольгой Кормухиной, исполнять песни не о войне, а о жизни и любви.

«Мы часто ездим на фронт, берем с собой гитару и поем бойцам. Они нам часто говорят: «Не пойте нам о войне, пойте нам о жизни и о любви!» Им хочется жить, хочется, чтобы сердце и душа напитывались жизнью. Есть жизнеутверждающие песни, они всегда были, есть и будут. Как правило, именно такие песни любят петь люди. Сейчас люди начали писать огромное количество песен именно про войну. Каждый день появляются десятки и больше таких композиций. Мне в социальные сети присылали сотни таких песен. К сожалению, очень мало интересного и сильного материала», - заключил Белов.

Ранее Белов заявил, что в издание альбома Protivofazza рок-группы Gorky Park на виниле войдут 12 композиций, в частности, такие хиты, как Liar и Jenny Loses Me, тираж новой пластинки составит около 1000 экземпляров, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

