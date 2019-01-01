Писатель-фантаст Панов о «Нашествии»: Артисты выкладываются на 146 процентов!

Писатель-фантаст Вадим Панов в интервью НСН заявил, что считает «Нашествие» лучшим фестивалем года.

«Море позитива, море огня, артисты, которые выкладываются на 146 процентов. Это публика, которая принимает на 190 процентов. Это масса удовольствия, масса веселья, масса счастья, просто отличный фестиваль! Это лучший фестиваль года!» - заявил он.

В свою очередь в пресс-центре НСН лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков рассказал, почему музыка должна быть бесплатной.

