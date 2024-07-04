Shaman сообщил о блокировке своего канала на YouTube

Видеохостинг YouTube заблокировал канал российского певца Ярослава Дронова, известного под псевднимом SHAMAN. Об этом артист сообщил в своем Telegram-канале.

Сам Дронов объяснил блокировку тем, что «он русский».

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В июне 2024 года страны ЕС включили российского артиста в санкционный список. Тогда певец объяснил случившееся аналогичным образом — «Меня включили в санкционный список ЕС, потому что Я — РУССКИЙ».

Ярослав Дронов получил известность в 2022 году после выхода песни «Я русский». В решении Совета ЕС указано, что санкции против него введены из-за участия в организованных Кремлем концертах и выступлений на новых территориях, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БлокировкаYoutubeSHAMAN

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