Shaman сообщил о блокировке своего канала на YouTube
Видеохостинг YouTube заблокировал канал российского певца Ярослава Дронова, известного под псевднимом SHAMAN. Об этом артист сообщил в своем Telegram-канале.
Сам Дронов объяснил блокировку тем, что «он русский».
В июне 2024 года страны ЕС включили российского артиста в санкционный список. Тогда певец объяснил случившееся аналогичным образом — «Меня включили в санкционный список ЕС, потому что Я — РУССКИЙ».
Ярослав Дронов получил известность в 2022 году после выхода песни «Я русский». В решении Совета ЕС указано, что санкции против него введены из-за участия в организованных Кремлем концертах и выступлений на новых территориях, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru