Shaman сообщил о блокировке своего канала на YouTube

В июне 2024 года страны ЕС включили российского артиста в санкционный список. Тогда певец объяснил случившееся аналогичным образом — «Меня включили в санкционный список ЕС, потому что Я — РУССКИЙ».

Ярослав Дронов получил известность в 2022 году после выхода песни «Я русский». В решении Совета ЕС указано, что санкции против него введены из-за участия в организованных Кремлем концертах и выступлений на новых территориях, передает «Радиоточка НСН».

