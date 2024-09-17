Певицу Майли Сайрус обвинили в плагиате песни Бруно Марса
На певицу Майли Сайрус подали в суд из‑за нарушения авторских прав, передает таблоид TMZ.
По данным истца, которым выступает компания Tempo Music Investments, в песне Сайрус «Flowers» присутствуют фрагменты из композиции певца Бруно Марса «When I Was Your Man», которая была представлена в 2013 году. Сам певец в качестве истца не указан.
Певица и соавторы «Flowers» Грегори Хайн и Майкл Поллак обвиняются в несанкционированной «эксплуатации» песни Марса. Кроме того, иск также касается компаний Sony Music Publishing, Apple, Target, Walmart и других, которых обвиняют в распространении хита.
Ранее стало известно, что у покинувшей Украину певицы Таисии Повалий на Украине могут конфисковать дом, два автомобиля и авторские права на восемь песен, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru