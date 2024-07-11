Даня Милохин проиграл дело об авторских правах на 400 тысяч рублей

Ранее на блогера подал в суд оренбургский композитор Олег Лихачев, после того, как Милохин опубликовал в соцсетях ролик с его песней. Лихачева возмутило использование композиции «Владимир Путин молодец!», на которое композитор не давал согласия.

Суд постановил, что блогер в качестве компенсации должен выплатить оренбуржцу 400 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что певец Сергей Жуков подал иск в Арбитражный суд с требованием вернуть ему авторские права на композиции группы «Руки вверх!». Речь идет о наиболее популярных хитах группы. В их числе «Студент», «Крошка моя», «Чужие губы» и другие, в настоящий момент права на них принадлежат продюсеру «Руки вверх!» Андрею Маликову, передает «Радиоточка НСН».

