Даня Милохин проиграл дело об авторских правах на 400 тысяч рублей
Центральный районный суд Оренбурга взыскал с блогера Дани Милохина компенсацию за нарушение авторских прав. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Ранее на блогера подал в суд оренбургский композитор Олег Лихачев, после того, как Милохин опубликовал в соцсетях ролик с его песней. Лихачева возмутило использование композиции «Владимир Путин молодец!», на которое композитор не давал согласия.
Суд постановил, что блогер в качестве компенсации должен выплатить оренбуржцу 400 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что певец Сергей Жуков подал иск в Арбитражный суд с требованием вернуть ему авторские права на композиции группы «Руки вверх!». Речь идет о наиболее популярных хитах группы. В их числе «Студент», «Крошка моя», «Чужие губы» и другие, в настоящий момент права на них принадлежат продюсеру «Руки вверх!» Андрею Маликову, передает «Радиоточка НСН».
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