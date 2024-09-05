Певица Zivert заявила о возобновлении концертной деятельности
Певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) вернулась к концертной деятельности после долгого отсутствия.
Артиста выпустила 2 сентября в шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Живое выступление прошло в Открытой студии ГПМ Радио на территории форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в парке «Музеон».
Первый концерт тура певицы состоится уже 5 сентября в Сочи. Затем артистка отправится в Ростов-на-Дону, Омск, Тюмень, Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск, Краснодар, Ереван, Уфу и другие города. Тур продлится до декабря.
В феврале 2024 года исполнительница рассказала об отмене концертов на ближайшее время в связи с проблемами со здоровьем. В беседе с НСН Zivert сообщила, что продолжала работать над песнями и заниматься творчеством, отсутствуя на сцене.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru