Певица Zivert отменила все концерты из-за проблем со здоровьем
Российская певица Zivert (Юлия Зиверт) отменила выступления на ближайшие полгода из-за ухудшения самочувствия. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Певица напомнила, что проблемы со здоровьем начались полтора года назад. Недавно она вновь почувствовала себя хуже.
По словам Zivert, проблемы стали прогрессировать. Певица рассказала, что делала уколы, чтобы заблокировать боль и уснуть. Причину происходящего она не назвала.
Врачи приняли решение не подвергать ее большим физическим нагрузкам. При этом Zivert останется наставницей 12-го сезона шоу «Голос».
В начале февраля исполнительница выпустила документальный фильм о своей жизни. Ленту сняли на Бали, куда она уехала из-за проблем со здоровьем, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru