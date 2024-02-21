Певица Zivert отменила все концерты из-за проблем со здоровьем

Российская певица Zivert (Юлия Зиверт) отменила выступления на ближайшие полгода из-за ухудшения самочувствия. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

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Певица напомнила, что проблемы со здоровьем начались полтора года назад. Недавно она вновь почувствовала себя хуже.

По словам Zivert, проблемы стали прогрессировать. Певица рассказала, что делала уколы, чтобы заблокировать боль и уснуть. Причину происходящего она не назвала.

Врачи приняли решение не подвергать ее большим физическим нагрузкам. При этом Zivert останется наставницей 12-го сезона шоу «Голос».

В начале февраля исполнительница выпустила документальный фильм о своей жизни. Ленту сняли на Бали, куда она уехала из-за проблем со здоровьем, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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