Певица Zivert отменила все концерты из-за проблем со здоровьем

Певица напомнила, что проблемы со здоровьем начались полтора года назад. Недавно она вновь почувствовала себя хуже.

По словам Zivert, проблемы стали прогрессировать. Певица рассказала, что делала уколы, чтобы заблокировать боль и уснуть. Причину происходящего она не назвала.

Врачи приняли решение не подвергать ее большим физическим нагрузкам. При этом Zivert останется наставницей 12-го сезона шоу «Голос».

В начале февраля исполнительница выпустила документальный фильм о своей жизни. Ленту сняли на Бали, куда она уехала из-за проблем со здоровьем, передает «Радиоточка НСН».

