Певица Жасмин опровергла информацию о переезде из России

Певица Жасмин опровергла информацию об ее переезде из России, которая появилась в СМИ. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram.

Знаменитость рассказала, что сейчас действительно находится в Израиле вместе с детьми, но, по ее словам, туда она отправилась только в отпуск, чтобы навестить родственников.