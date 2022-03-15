Певица Жасмин опровергла информацию о переезде из России

Певица Жасмин опровергла информацию об ее переезде из России, которая появилась в СМИ. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram.

Знаменитость рассказала, что сейчас действительно находится в Израиле вместе с детьми, но, по ее словам, туда она отправилась только в отпуск, чтобы навестить родственников.

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При этом певица уверила фанатов, что скоро вернется в РФ.

Ранее историк и публицист Евгений Понасенков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что не собирается покидать Россию, отметив, что сейчас из страны сбежали в основном деятели культуры, «обласканные властью».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:МузыкаКультураИзраильРоссияПевица
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