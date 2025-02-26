Певица Юта опубликовала клип на песню «Русские», вырезанную из эфира Первого канала

Сама Юта подчеркнула, что русские – это «образ жизни и принадлежность к великой стране».

Ранее Юта раскритиковала Первый канал после того, как из праздничного концерта вырезали ее песню «Русские», исполненную вместе с Ансамблем песни и пляски Ленинградского военного округа. При этом сама Юта до последнего анонсировала «грандиозную» премьеру на Первом (анонс также показали на «России 1»). Спустя несколько часов выяснилось, что на Первом песня в трансляцию не вошла.

В беседе с НСН Юта заявила, что с этой информацией «нужно как-то жить» и отметила, что догадывается о причинах произошедшего.

