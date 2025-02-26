Певица Юта опубликовала клип на песню «Русские», вырезанную из эфира Первого канала
В Сети появился клип новой песни певицы Юты (Анны Семиной) «Русские», его опубликовала «Военная хроника», сообщает RT.
В описании к клипу сказано, что каждая нота песни пропитана поддержкой в адрес российских военных. Отмечается, что стихи и музыка написаны самой певицей.
Сама Юта подчеркнула, что русские – это «образ жизни и принадлежность к великой стране».
Ранее Юта раскритиковала Первый канал после того, как из праздничного концерта вырезали ее песню «Русские», исполненную вместе с Ансамблем песни и пляски Ленинградского военного округа. При этом сама Юта до последнего анонсировала «грандиозную» премьеру на Первом (анонс также показали на «России 1»). Спустя несколько часов выяснилось, что на Первом песня в трансляцию не вошла.
В беседе с НСН Юта заявила, что с этой информацией «нужно как-то жить» и отметила, что догадывается о причинах произошедшего.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СФ одобрил закон о продлении программы маткапитала до конца 2030 года
- ВС РФ освободили Орловку и Погребки в Курской области
- В шорт-лист XII премии АПКиТ вошли 33 проекта
- Гарик Сукачев объявил о завершении работы над сценарием фильма о Донбассе
- Системы «Билайна» подверглись кибератаке
- В Кремле не обсуждали возможность привлечения китайских миротворцев на Украину
- В Брянской области два человека пострадали при атаке БПЛА
- Российский экспорт мороженой сельди вырос в шесть раз
- В Госдуме ответили, есть ли возможность повысить маткапитал до 1 млн рублей
- В Белоруссии ратифицировали договор с РФ о гарантиях безопасности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru