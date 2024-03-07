Певица Татьяна Буланова выпустила альбом «Камео»

Релиз пластинки состоялся на следующий день после 55-го юбилея артистки. В «Камео» вошли 15 песен. В заглавном одноименном треке с примесью звучания 80-х Татьяна противопоставляет свою искренность и мудрость лицемерному миру.

Композитором для альбома выступил челябинский музыкант Юрий Дроздов, а авторами лирики — Виталий Пригорницкий, Андрей Максимов и Мария Тарасенко.

Ранее музыкальный критик Олег Кармунин в беседе с «Радиоточкой НСН» сравнил певицу Анну Асти с Татьяной Булановой, которая, по его словам, своими песнями помогала женщинам в 90-е годы.

