Певица Татьяна Буланова выпустила альбом «Камео»
Певица Татьяна Буланова выпустила свой 24-й альбом под названием «Камео».
Релиз пластинки состоялся на следующий день после 55-го юбилея артистки. В «Камео» вошли 15 песен. В заглавном одноименном треке с примесью звучания 80-х Татьяна противопоставляет свою искренность и мудрость лицемерному миру.
Композитором для альбома выступил челябинский музыкант Юрий Дроздов, а авторами лирики — Виталий Пригорницкий, Андрей Максимов и Мария Тарасенко.
Ранее музыкальный критик Олег Кармунин в беседе с «Радиоточкой НСН» сравнил певицу Анну Асти с Татьяной Булановой, которая, по его словам, своими песнями помогала женщинам в 90-е годы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru