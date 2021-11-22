«Гудтаймс» ставит на дуэт Билли Айлиш и Татьяны Булановой

Артем Шаров : «На «Улицу Сезам» может прийти каждый! Вот если бы Билли Айлиш пришла на «Улицу разбитых фонарей» и вместе с Татьяной Булановой спела песню, вот это бы русского слушателя зацепило бы на 100%», - сыронизировал артист.

Американская певица Билли Айлиш стала гостьей детской познавательной передачи "Улица Сезам" и спела там один из своих хитов вместе с Графом Дракулой фон Знаком

Артем Шаров : «Безмерно уважаю этого исполнителя. Ваня Noize – мастер слова и великолепный музыкант. Всем рекомендую послушать его новую работу, сам послушаю ее тоже сегодня. Уверен, что пластинка 10 из 10», - порекомендовал музыкант.

Российский музыкант Noize MC (Иван Алексеев) представил на многих цифровых площадках первые десять треков из своего нового альбома "Выход в город" (всего их будет 20). Композиции объединены единой жизнеутверждающей концепцией, которая складывается в одну большую историю. Поэтому все треки лучше слушать по порядку.

Артем Шаров : «Слава Богу! Половина России не могла спать, но эта проблема наконец решена! Канье и Дрейк помирились, это ли не чудо?» - пошутил собеседник НСН.

Дрейк и Канье Уэст объявили, что выступят в качестве хедлайнеров на благотворительном концерте «Free Larry Hoover», который состоится 9 декабря 2021 года в Лос-Анджелесе

Артем Шаров : «Полностью согласен с психологом. Быть несчастным или счастливым - это личный выбор каждого человека. В идеале, в каждом минусе нужно находить плюсы, тогда жить станет намного легче», - посоветовал он.

Разница между людьми, которым тотально не везет, и кому, наоборот, достаются успехи, не в том, что они попадают в диаметрально противоположные обстоятельства, а в отношении к происходящему и способности делать выводы, рассказывает психолог Дмитрий Синарев.

Артем Шаров : «Странная новость. 500 пассажиров это не автобус, это не самолет, скорее всего, это поезд. Надеюсь, поезд хотя бы остановили, а не на ходу ребят выбрасывали», - предложил музыкант.

Проверка QR-кодов в общественном транспорте началась в Казани. Отмечается, что в городе произошла задержка трамвайных маршрутов из-за того, что пассажир отказался предоставить QR-код и не стал выходить из салона трамвая, а вызвал полицию, называя действия кондуктора незаконными. Движение задержали на 30 минут.

Артем Шаров : «Я считаю это правильным, потому что у преступлений нет национальности. Если человек совершил неправомерный поступок, он должен понести наказание: неважно как тебя зовут, неважно где ты родился, неважно какой ты национальности – ответь за свои дела», - сказал артист.

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.