«Гудтаймс» ставит на дуэт Билли Айлиш и Татьяны Булановой
Лидер группы Гудтаймс Артем Шаров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Госдума рассмотрит запрещающий называть национальность преступников законопроект
Парламент Чеченской республики внес в Государственную думу законопроект, запрещающий называть национальность преступников в средствах массовой информации.
Артем Шаров: «Я считаю это правильным, потому что у преступлений нет национальности. Если человек совершил неправомерный поступок, он должен понести наказание: неважно как тебя зовут, неважно где ты родился, неважно какой ты национальности – ответь за свои дела», - сказал артист.
В Казани более 500 пассажиров без QR-кодов высадили из транспорта
Проверка QR-кодов в общественном транспорте началась в Казани. Отмечается, что в городе произошла задержка трамвайных маршрутов из-за того, что пассажир отказался предоставить QR-код и не стал выходить из салона трамвая, а вызвал полицию, называя действия кондуктора незаконными. Движение задержали на 30 минут.
Артем Шаров: «Странная новость. 500 пассажиров это не автобус, это не самолет, скорее всего, это поезд. Надеюсь, поезд хотя бы остановили, а не на ходу ребят выбрасывали», - предложил музыкант.
Психолог объяснил, как бороться с тотальным невезением
Разница между людьми, которым тотально не везет, и кому, наоборот, достаются успехи, не в том, что они попадают в диаметрально противоположные обстоятельства, а в отношении к происходящему и способности делать выводы, рассказывает психолог Дмитрий Синарев.
Артем Шаров: «Полностью согласен с психологом. Быть несчастным или счастливым - это личный выбор каждого человека. В идеале, в каждом минусе нужно находить плюсы, тогда жить станет намного легче», - посоветовал он.
Канье Уэст и Дрейк помирились ради благотворительности
Дрейк и Канье Уэст объявили, что выступят в качестве хедлайнеров на благотворительном концерте «Free Larry Hoover», который состоится 9 декабря 2021 года в Лос-Анджелесе
Артем Шаров: «Слава Богу! Половина России не могла спать, но эта проблема наконец решена! Канье и Дрейк помирились, это ли не чудо?» - пошутил собеседник НСН.
Noize MC выпустил первые десять треков из нового альбома
Российский музыкант Noize MC (Иван Алексеев) представил на многих цифровых площадках первые десять треков из своего нового альбома "Выход в город" (всего их будет 20). Композиции объединены единой жизнеутверждающей концепцией, которая складывается в одну большую историю. Поэтому все треки лучше слушать по порядку.
Артем Шаров: «Безмерно уважаю этого исполнителя. Ваня Noize – мастер слова и великолепный музыкант. Всем рекомендую послушать его новую работу, сам послушаю ее тоже сегодня. Уверен, что пластинка 10 из 10», - порекомендовал музыкант.
Билли Айлиш пришла на "Улицу Сезам" и спела там свой хит с Графом Дракулой
Американская певица Билли Айлиш стала гостьей детской познавательной передачи "Улица Сезам" и спела там один из своих хитов вместе с Графом Дракулой фон Знаком
Артем Шаров: «На «Улицу Сезам» может прийти каждый! Вот если бы Билли Айлиш пришла на «Улицу разбитых фонарей» и вместе с Татьяной Булановой спела песню, вот это бы русского слушателя зацепило бы на 100%», - сыронизировал артист.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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