«Песни спасают женщин»: Анну Асти сравнили с Татьяной Булановой

Ранее стало известно, что россияне в 2023 году чаще всего слушали группу «Король и Шут», Анну Асти и певицу Zivert. HiFi-стриминг Звук сообщил, что в этом году лидером по прослушиванию поп-музыки стала Анна Асти, Яндекс музыка называет исполнительницу самым прослушиваемым артистом уже второй год подряд.



«Анна Асти - человек, который миллионам девушек в нашей прекрасной стране дает силы и уверенность в себе. Если проанализировать тексты и вслушаться в то, о чем она поет, то это про преодоление плохих отношений, проблемы с бывшими, плохое расставание с партнером, абьюзивные отношения - всегда трагедия. Она поет для девушек, которые составляют 90% ее аудитории. Девушки слышат эти песни и отождествляют себя с героиней этих композиций. Кажется, что Асти поет одну бесконечную песню про разлуку и расставание и говорит: «Ты все преодолеешь, дорогая! Будешь танцевать до утра, пьяная, но счастливая без него. Это помогает миллионам девушек в нашей стране справиться с нелегкой ситуацией. Я считаю, что у Анны Асти абсолютно лечебная музыка! Ее нужно прописывать врачам к рамках психотерапии», - сказал собеседник НСН.



Олег Кармунин провел параллель между Асти и певицей Татьяной Булановой, которая, по его словам, своими песнями помогала женщинам в 90-е годы.



«Эта такая же спасительная музыка, как у Тани Булановой, которая в свое время спасала наших женщин в 90-е годы, воспитывавших сыновей в одиночестве. Таня Буланова пела «Колыбельную»: «Спи, мой мальчик, не спрашивай, почему у тебя нет отца». Сейчас новое поколение, которое отождествляет себя с песнями Анны Асти, так что это действительно новый феномен, не зря у нее бешеные миллионы прослушиваний и куча фанатов», - заключил критик.



Ранее продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал Анну Асти героем нашего времени.

