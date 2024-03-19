Певица Спиридонова расплакалась на концерте из-за фонограммы

Экс-участница шоу «Голос» Анастасия Спиридонова расплакалась на концерте поэтессы и автора песен Ларисы Рубальской в Москве, передает «Московский Комсомолец».

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Спиридонову пригласили на мероприятие, чтобы она исполнила песню «Транзитный пассажир». Когда певица начала петь, она услышала, что в записи музыки есть и голос. Это было странно, так как певица всегда поет вживую, о чем информировала организаторов мероприятия.

Таким образом, зрители услышали два голоса, распознав фонограмму, что сильно расстроило певицу. Она ушла со сцены в слезах из-за обиды за неудачное выступление.

Ранее журналист, музыкальный обозреватель газеты «Аргументы и факты» Владимир Полупанов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что певец Филипп Киркоров признался, что частично использует фонограмму даже в своих сольных концертах.

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ФОТО: ТАСС / Романенко Эрик
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