Певица Селена Гомес ответила на слухи о пластике
Американская актриса и певица Селена Гомес ответила на слухи о пластике. На ее комментарий в социальных сетях обратило внимание издание Page Six.
Помощница пластического хирурга Марисса Баррионуэво опубликовала на платформе TikTok видео, в котором объяснила последние изменения во внешности Гомес. В свою очередь певица решила отреагировать на предположения Баррионуэво и заявила, что она прибегала только к инъекционным процедурам.
«У меня есть ботокс. Вот и все. Оставьте меня в покое», — заявила Селена.
Ранее сейсмическая активность была зафиксирована во время концерта американской певицы Тейлор Свифт в швейцарском Цюрихе. По данным немецкого новостного портала DPA, шоу певицы посетили 50 тысяч зрителей, передает «Радиоточка НСН».
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