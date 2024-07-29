Певица Селена Гомес ответила на слухи о пластике

Американская актриса и певица Селена Гомес ответила на слухи о пластике. На ее комментарий в социальных сетях обратило внимание издание Page Six.

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Помощница пластического хирурга Марисса Баррионуэво опубликовала на платформе TikTok видео, в котором объяснила последние изменения во внешности Гомес. В свою очередь певица решила отреагировать на предположения Баррионуэво и заявила, что она прибегала только к инъекционным процедурам.

«У меня есть ботокс. Вот и все. Оставьте меня в покое», — заявила Селена.

Ранее сейсмическая активность была зафиксирована во время концерта американской певицы Тейлор Свифт в швейцарском Цюрихе. По данным немецкого новостного портала DPA, шоу певицы посетили 50 тысяч зрителей, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: соцсети/selenagomez
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