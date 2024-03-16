Певица Рита Дакота представила сингл «Куда глаза горят»
16 марта 202421:21
Поп-певица Рита Дакота поделилась новым синглом «Куда глаза горят».
Релиз трека состоялся на лейбле «Первое музыкальное».
Сама композиция написала в стиле поп-рок. В припеве Рита показала широкие возможности своего вокала.
Ранее британская певица Dua Lipa объявила, что её новая пластинка получила название «Radical Optimism». Альбом, в который вошли 11 песен, выйдет 3 мая, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Певица Рита Дакота представила сингл «Куда глаза горят»
- Адвокат Шель заявил, что наследство Ширвиндта достанется его жене и сыну
- Концерт Александра Малинина отменили в Воронеже
- Импорт золота в Индию в феврале вырос до $6,2 млрд
- В России нашли новый вид древней осы
- Редкий экземпляр марки с Франклином продадут на аукционе
- Рогов: ВС РФ закрепились в центре села Работино
- Над Белгородской областью сбили 15 снарядов Vampire
- Дженнифер Лопес без объяснения причин отменила семь своих концертов
- Глава ФПБК Бородин: Орбакайте заработала 100 млн рублей на корпоративах в России
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru