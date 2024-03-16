Певица Рита Дакота представила сингл «Куда глаза горят»

Поп-певица Рита Дакота поделилась новым синглом «Куда глаза горят».

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Релиз трека состоялся на лейбле «Первое музыкальное».

Сама композиция написала в стиле поп-рок. В припеве Рита показала широкие возможности своего вокала.

Ранее британская певица Dua Lipa объявила, что её новая пластинка получила название «Radical Optimism». Альбом, в который вошли 11 песен, выйдет 3 мая, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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